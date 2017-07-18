Белый дом ввел новые санкции против Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые санкции против 18 физических и юридических лиц Ирана за участие в разработке баллистических ракет и другой деятельности, которую в Вашингтоне считают недопустимой. Об этом сообщает Associated Press.

В санкционный список также попали организации и лица, которые помогали армии Ирана, ее подразделению — Корпус стражей исламской революции (КСИР), а также действующей в республике неназванной «переходной криминальной группировке».

Во вторник также стало известно, что Меджлис (парламент) Ирана большинством голосов принял законопроект о противодействии «американскому терроризму» на Ближнем Востоке. Как отмечалось, этот документ представляет собой ответную меру на одобрение Сенатом США 15 июня законопроекта, вводящего новые санкции против Ирана и России.