Жительницу Саудовской Аравии задержали за прогулку в короткой юбке

В Саудовской Аравии полиция задержала молодую женщину, которая была заснята на видео идущей по улице в короткой юбке, в топике и с непокрытой головой. Об этом сообщает CNN.

В середине июля в снапчате модели по имени Хулуд (Khulood) был опубликован ролик с подходящей под описание женщиной. Ее имя не называется, однако пользователи соцсетей посчитали, что на видео изображена именно та женщина, которую задержали в Саудовской Аравии.

Некоторые из просмотревших ролик в комментариях призвали отдать девушку под суд за появление в общественном месте в «оскорбительной одежде». Другие, как отмечает телеканал, выступили в ее поддержку.

На допросе задержанная заявила, что видео было опубликовано без ее ведома. Женщина также сказала, что ее, как того требуют исламские религиозные правила, сопровождал на улице родственник-мужчина.