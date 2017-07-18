СМИ узнали о переезде посла Кисляка из США в Совет Федерации

Посол в США Сергей Кисляк после возвращения в Россию может начать работу в Совете Федерации. Об этом во вторник сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на близкие к администрации президента источники.

Собеседники издания отметили, что новое назначение Кисляка должно состояться после региональных выборов в сентябре, но до того один из врио губернатора должен выбрать его в числе трех своих кандидатов в сенаторы. Кто именно из 16 идущих на выборы региональных лидеров выдвинет посла, источники не уточнили.

Пресс-служба посольства России в США на запрос «Ведомостей» о планах Сергея Кисляка на момент публикации материала не ответила. Ранее сообщалось, что посол России в США вернется в Москву 22 июля.

В свою очередь, агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщило, что вопрос о трудоустройстве Кисляка после того, как он покинет пост посла России в США и вернется в Москву, «практически решен», и посол, скорее всего, будет претендовать на кресло сенатора.

«Ведомости» также узнали, что глава Карелии Артур Парфенчиков выдвинет в сенаторы генерала ФСБ Александра Ракитина, что, по мнению собеседника издания, должно «усилить» Парфенчикова, поскольку говорит о доверии врио губернатора со стороны президента.

Место Кисляка прочат Любови Глебовой – руководителя Россотрудничества и давней соратницы первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко. Ранее президент присвоил ей ранг чрезвычайного и полномочного посла, тем самым также освободив ее от ценза оседлости. Эти планы подтвердили и собеседники «Ведомостей». Идущие на выборы руководители Новгородской, Рязанской областей и Бурятии намерены выдвинуть в сенаторы своих предшественников – досрочно оставивших посты в феврале Сергея Митина, Олега Ковалева и Вячеслава Наговицына, сообщал «Коммерсантъ». Кроме того, по данным газеты, сенатором от Ярославской области может стать замминистра здравоохранения Игорь Каграманян.