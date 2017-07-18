В Кремле прокомментировали заявление Захарченко о создании Малороссии

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не готовы комментировать заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко по поводу создания на юго-востоке Украины нового государства Малороссия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я пока оставляю без комментариев эту тему, она подлежит осмыслению и анализу», — заявил Песков, комментируя вопрос, связанный с заявлением о создании Малороссии.

«Российская сторона сохраняет свою приверженность минским договоренностям. Все остальное пока не комментирую», — подчеркнул он.

Вопрос о том, были ли эта инициатива неожиданностью для Кремля, Дмитрий Песков также оставил без комментариев. «Я не хотел бы сейчас комментировать», — добавил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко прокомментировал заявление Александра Захарченко о создании Малороссии. «Проект "Новороссия" был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом», — распространил в соцсетях заявление Порошенко его пресс-секретарь Святослав Цеголко.