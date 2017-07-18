Конституционный суд отклонил первую жалобу на закон о реновации

Конституционный суд (КС) РФ отклонил первую жалобу жителей Москвы на закон о реновации. Соответствующий комментарий указан в карточке дела, опубликованной на официальном сайте КС.

«Заявительнице Оксане Юнановой и ее представителям направлено уведомление о несоответствии обращения требованиям федерального конституционного закона "О Конституционном суде РФ"» — сообщается в карточке. Подробная причина отказа в рассмотрении заявления пока не сообщается.

3 июля москвичка Оксана Юнанова, жительница попавшего в программу реновации дома, оспорила в КС закон о сносе ветхих пятиэтажек, подписанный президентом 1 июля. В ее заявлении говорилось, что закон о сносе пятиэтажек нарушает конституционные права граждан и создает правовую неопределенность. Юнанова также посчитала несправедливым положение о том, что судьба дома решается путем голосования и включение здания в программу определяется большинством голосов.