США испытали в Персидском заливе лазерное оружие

Военно-морской флот США испытал лазерное оружие в Персидском заливе. Об этом сообщает CNN.

В качестве цели во время испытаний использовался беспилотник. Попадание по нему было «беззвучным и незаметным».

«Это точнее, чем пуля. При этом лазер не является узкоспециализированной системой вооружений, как некоторые другие виды», — заявил капитан корабля, на котором располагалась боевая лазерная установка, Кристофер Уэлс.

По данным телеканала, испытанное оружие поражает цель в 50 тысяч раз быстрее крылатых ракет. При этом военные отмечают, что на направление луча, в отличие от традиционного снаряда, не могут повлиять такие факторы, как, например, ветер.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия и Китай разрабатывают боевые лазерные технологии для уничтожения любого объекта, находящегося на орбите.