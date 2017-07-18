В преемнике «Оборонсервиса» назначили нового главу

Главой предприятия «Гарнизон», которое в данный момент выполняет «Оборонсервис», стала экс-гендиректор «Оборонстроя» Лариса Левина. Об этом сообщает РБК.

До этого на протяжении восьми месяцев Левина была замдиректора холдинга, а с мая она стала временно исполняющим должность директора «Гарнизона».

Как отмечает РБК, долг структур «Гарнизона» сейчас достиг 300 млрд рублей. Предыдущий директор Сергей Тен смог а год пребывания на посту избавиться от непрофильных активов и сократить задолженность. В настоящее же время новый управляющий, по его собственным словам, «из экономической плоскости уходят в корпоративную». «Лариса Левина для этого подходит лучше всех», – заметил Тен.

Однако ни Тен, ни Ларина не смогли ответить на вопрос о постоянном директоре предприятия.

Отметим, в функции «Гарнизона» входят коммунальное обслуживание военных частей, поставка формы и строительство.