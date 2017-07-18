ЛНР отказалась вступать в Малороссию

Глава парламента самопровозглашенной ЛНР Владимир Дегтяренко заявил, что с властями республики не обсуждали учреждение нового государства Малороссия. Об этом сообщает «Луганскинформцентр».

«Луганская Народная Республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины», — сказал он.

По словам Дегтяренко, в ЛНР «даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие», а «данный вопрос не согласовывался».

Власти ЛНР считают, что «на данный момент целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения». В республике уверены, что такие шаги нужно предпринимать, выяснив мнение народа, а в ЛНР могут обсудить такое предложение, если оно поступит.

Между тем вице-премьер самопровозглашенной ДНР Александр Тимофеев рассказал, что в конституции Малороссии будет установлен курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии, передает РИА Новости.

«Курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии при сохранении независимости и суверенитета. Сохранение безвиза в случае согласия Евросоюза. Деолигархизация, в том числе на законодательном уровне», — добавил Тимофеев.