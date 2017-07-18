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18 июля 2017, 13:58
Кирилл Серебренников суды театр

Прокуратура посчитала незаконным арест экс-директора «Гоголь-центра»

Бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский
Бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский
Александр Авилов / АГН "Москва"

Прокуратура на заседании суда по мере пресечения бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому заявила о том, что его арест был незаконным. Об этом сообщает «Интерфакс»

«Уголовное дело в отношении Малобродского возбуждено только в настоящее время, данная мера пресечения была избрана незаконно», — отметил представитель прокуратуры.

Напомним, Малобродского арестовали 21 июня. Как заметила представитель прокуратуры следует, обвинение было предъявлено до того, как возбудили уголовное дело.

При этом следствие просит продлить срок ареста Малобродского до 19 октября.

Напомним, экс-директора «Гоголь-центра» обвиняют в том, что он мог участвовать в хищении бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, художественного руководителя «Гоголь-центра».

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