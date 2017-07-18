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18 июля 2017, 16:39
Кирилл Серебренников суды театр

Суд продлил арест экс-директору «Гоголь-центра»

Алексей Малобродский бывший директор московского театра «Гоголь-центр»
Алексей Малобродский бывший директор московского театра «Гоголь-центр»
marshakfest.com

Басманный суд Москвы во вторник продлил на три месяца срок ареста экс-директору театрального объединения «Гоголь-центр» и бывшему генеральному продюсеру некоммерческой организации «Седьмая студия» Алексею Малобродскому, обвиняемому в хищении государственных средств. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

Суд также продлил до 19 октября арест бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой и срок домашнего ареста экс-гендиректору студии Юрию Итину.

В настоящее время Алексей Малобродский отбывает арест в СИЗО № 1 («Матросская Тишина»). Он был задержан по подозрению в хищении выделенных организации бюджетных средств. Свою вину в хищении он не признает.

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