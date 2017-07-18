В Иране принят законопроект о противодействии «американскому терроризму»

Меджлис (парламент) Ирана большинством голосов принял законопроект о противодействии «американскому терроризму» на Ближнем Востоке. Об этом 18 июля сообщило государственное телевидение Исламской республики.

За проект закона проголосовали 212 из 290 членов «Исламского консультативного совета».

Как отмечается, документ представляет собой ответную меру на одобрение Сенатом США 15 июня закона, вводящего новые санкции против Ирана и России.

«Это голосование доказывает решимость иранского народа в борьбе с действиями США… Американская администрация должна четко понимать наш посыл: любое действие против Исламской Республики встретит яростное сопротивление иранского народа и парламента», — прокомментировал итоги голосования спикер меджлиса Али Лариджани.