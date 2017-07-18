Бизнесмен Сергей Михайлов подал в суд на РБК

Бизнесмен Сергей Михайлов подал иск о защите чести и достоинства к изданию РБК. Об этом сообщает агентство Rambler News Service.

О подаче иска во вторник сообщили в пресс-службе Гагаринского районного суда Москвы. Михалов требует взыскать с издания 300 тысяч рублей, а также опровергнуть и удалить «некоторые сведения на сайте РБК».

О какой именно информации, «порочащей честь и достоинство», идет речь, в пресс-службе не уточнили.

В свою очередь, в пресс-службе РБК агентству рассказали, что иск Михайлова пока не получили. Сам бизнесмен факт подачи заявления пока не прокомментировал.

14 июня июня Сергей Михайлов обратился с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к оппозиционному политику Алексею Навальному и возглавляемому им Фонду по борьбе с коррупцией (ФБК) в связи с выпуском в 2016 году фильма, посвященного работе генпрокурора Юрия Чайки. Истец попросил взыскать с каждого из ответчиков по 250 000 рублей, а также потребовал оплатить все судебные издержки.

Сам бизнесмен заявил, что он требует опровергнуть сведения из фильма «Чайка», в котором его называют криминальным авторитетом, а также признать указанные сведения порочащими и не соответствующими действительности и удалить видео с интернет-ресурса. Первая беседа по иску была назначена на 29 июня.