СМИ сообщили об упрощении блокировки «зеркал» сайтов

С 1 октября в России «зеркала» сайтов начнут блокировать по упрощенной схеме, пишут «Известия».

Соответствующие критерии утвердило Минкомсвязи. Они оговаривают, что сайт является копией уже заблокированного ресурса. Это указано в проекте постановления правительства «О порядке принятия решения о признании сайта в сети интернет копией заблокированного сайта».

Документ гласит, что «зеркалом» стоит считать сайт, похожий на заблокированный до степени смешения, то есть минимум по трем из четырех характеристик, которые включают дизайн и структуру сайта, содержание, доменное имя и функциональные характеристики.

Помимо прочего, копией будут признавать тот сайт, на который установлена автоматическая переадресация с заблокированногоа ресурса,либо поддерживающий учетные записи (логины и пароли) заблокированного.

По данным газеты, правообладатели и Роскомнадзор смогут направлять в Минкомсвязи ходатайства о признании сайта копией уже заблокированного, а ведомство должно в течение суток установить, действительно ли этот ресурс является «зеркалом».