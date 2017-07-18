В Ираке задержаны смертницы из России

В иракском Мосуле задержана группа из 20 женщин, которые могли состоять в террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). В числе задержанных оказались россиянки, пишет Deutsche Welle.

В частности, среди россиянок были уроженки Чечни.

Все они могли быть связаны с «полицией» ИГ.

Женщин задержали в туннелях, которые построили боевики. У них изъяли оружие и пояса смертниц.

Также в группе задержанных оказались гражданки Германии, Турции, Канады, Ливии.