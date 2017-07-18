18 июля 2017, 11:45
В Ираке задержаны смертницы из России
В иракском Мосуле задержана группа из 20 женщин, которые могли состоять в террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). В числе задержанных оказались россиянки, пишет Deutsche Welle.
В частности, среди россиянок были уроженки Чечни.
Все они могли быть связаны с «полицией» ИГ.
Женщин задержали в туннелях, которые построили боевики. У них изъяли оружие и пояса смертниц.
Также в группе задержанных оказались гражданки Германии, Турции, Канады, Ливии.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое