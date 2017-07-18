Компания «Кировлес» отсудила у Навального и Офицерова 2 млн рублей

Компания «Кировлес» в очередной выиграла иск к оппозиционному политику Алексею Навальному и предпринимателю Петру Офицерову о возмещении ущерба от хищения имущества. Об этом сообщает «Интерфакс».

18 июля судья Никулинского суда Москвы Наталья Самороковская постановила, что Навальный и Офицеров должны выплатить «Кировлесу» 2,2 миллиона рублей. При этом в иске «Кировлес» требовал взыскать 16,2 миллиона рублей — всю сумму понесенного ущерба, указанную в приговоре по уголовному делу.

15 июня компания «Кировлес» обратилась с исковым требованием к Алексею Навальному, Петру Офицерову и Вячеславу Опалеву на сумму более 16 млн рублей. Иск был принят к производству, а досудебная подготовка по делу назначена на 29 июня.

Алексей Навальный был признан виновным по делу о хищениях в «Кировлесе» и получил пять лет условно. После отмены судебного решения Верховным судом дело было отправлено на пересмотр, однако повторный вердикт оказался таким же. Как заявляла глава ЦИК Элла Памфилова, судимость препятствует регистрации Навального в качестве кандидата в президенты на выборах 2018 года.