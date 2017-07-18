Навальный на дебатах спросит у Стрелкова про сбитый «Боинг»

Политик Алексей Навальный озвучил условия проведения дебатов с лидером движения «Новороссия» Игорем Стрелковым (Гиркиным). Он опубликовал соответствующее видео в своем блоге.

«Вы там были, вы точно знаете, кто его сбил. Почему вы <…> три года молчите, слушаете лживую пропаганду об украинском истребителе, израильской ракете, бомбе ЦРУ и несвежих трупах? Скажите правду прямо сейчас, на этих дебатах. Кто сбил "Боинг"?» —заявил Навальный.

Кроме того, Навальный и Гиркин обсудят коррупцию и отношения России с Европой и США.

Дебаты состоятся 20 июля. Они начнутся в 20:00. Их будут транслировать канал «Навальный Live» канал сторонников Стрелкова «Рой ТВ». Кроме того, трансляцию собираются устроить Reuters и телеканал «Дождь».