Синоптики заявили об отсутствии жары летом

Центр погоды «Фобос» объявил, что летней жары в этом году уже будет, передает агентство городских новостей «Москва».

«За последнюю неделю солнце стало чаще выглядывать из-за туч, температурный фон все-таки с трудом, но вернулся в свое климатическое русло, даже появилась надежда на полное восстановление утраченных позиций. Нужно понимать, что сейчас лето идет на убыль, каждую неделю день становится короче на 15–20 минут, солнце все ниже над горизонтом, да и последующее развитие атмосферных процессов говорит о том, что никакой июльской жары не предвидится», — отметили синоптики.

По данным центра погоды, с начала лета в столице выпало уже 277% нормы осадков, а средняя температура воздуха оказалась на 2,5–3,5°С ниже климатической нормы.

«Массовый купальный сезон так и не открыт, поскольку температура воды составляет около 17°С. В таких условиях сложно убедить обывателя, что лето 2017 года — нормальное для средней полосы России», — заключили синоптики.