Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши советской армией

Министерство обороны РФ опубликовано уникальные документы, посвященные освобождению Польши советской армией в 1944-1945 годах. Архивные материалы размещены на специально созданном сайте.

Документы были рассекречены в июле текущего года, ранее в открытых источниках не публиковались. «Проект "Освобождение Польши. Цена Победы" представляет собой подборку уникальных исторических документов из фондов Центрального архива Минобороны России», — пояснили в министерстве.

Обнародованные материалы свидетельствуют о «многочисленных фактах благожелательного отношения польского населения и духовенства к Красной армии, об искреннем участии поляков в захоронениях советских военнослужащих, погибших при освобождении Польши, клятвах увековечить подвиги красноармейцев в памятниках и монументах, и сохранить их для будущих поколений», — отмечается на сайте оборонного ведомства.

17 июля президент Польши Анджей Дуда одобрил поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма в названиях зданий и объектов, предусматривающие снос памятников советской эпохи.