Новый вид пернатого динозавра открыт в Канаде

Группа палеонтологов из Музея динозавров Филиппа Карри, Университета Торонто и Королевского музея Онтарио описала еще один вид пернатого динозавра, входившего в подотряд тероподов.

Динозавр обитал на территории нынешней канадской провинции Альберта около 71 миллиона лет назад. Он получил латинское название Albertavenator curriei в честь выдающегося канадского палеонтолога Филиппа Карри (Philip J. Currie), профессора Университета Альберты, специалиста по тероподам, эволюции птиц и миграциям динозавров, одного из прототипов палеонтолога Алана Гранта в фильме «Парк юрского периода».

Изначально ученые полагали, что найденные ими кости принадлежат представителю семейства троонтидов (Troodontidae), виду Troodon inequalis, который жил на пять миллионов лет раньше. Но более тщательное исследование костей показало, что строение черепа этого экземпляра значительно отличалось от черепа троодона. Ученые отмечают, что, если бы необходимые кости черепа не были найдены, различить виды было бы невозможно. Ростом Albertavenator curriei был примерно с человека, передвигался на двух ногах и был покрыт перьями. Палеонтологи надеются в будущем отыскать более полный скелет альбертавенатора.

Описание нового вида опубликовал Canadian Journal of Earth Sciences.