Барсуки оказались способны общаться с соседями

Долгое время барсуков считали довольно агрессивными и антисоциальными животными, которые поселяются сплоченными семейными группами и не терпят появления чужаков на своей территории. Теперь же исследование с использованием радиочастотной идентификации показало, что барсуки посещают участки соседей и по меньшей мере терпят кратковременное присутствие на своем участке других особей своего вида.

Социальная жизнь барсуков привлекла ученых из Оксфордского и Кембриджского университетов не только из чисто научного интереса, но и в связи с тем, что барсуки служат переносчиками туберкулеза крупного рогатого скота. Для прогнозирования распространения инфекции собранные ими данные будут играть определяющую роль. В ходе эксперимента барсуки снабжались радиометками, поэтому ученые могли следить за их перемещениями в течение долгого времени.

Некоторые предшествующие результаты уже указывали, что барсуки порой выходят за пределы семейной территории. Например, исследование отцовства в Вайтеме (Оксфордшир) показало, что почта половины новорожденных барсучат была рождена от отцов, не входивших в социальную группу матери. Теперь же длительные наблюдения за барсуками соседних групп показало, что они нередко посещают одни и те же места, а порой и встречаются в них. Посещение таких мест дает возможность передачи общения или при непосредственном контакте, или опосредованно – через запаховые метки.

Итоги работы опубликованы в журнале Methods in Ecology and Evolution.