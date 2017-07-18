В заболевании красной волчанкой повинна нехватка белка Blimp-1

Группа ученых из Института медицинских исследований имени Файнштейна представила доказательства того, что белок Blimp-1 связан с нарушением в работе иммунной системы пациентов, известным как системная красная волчанка. Болезнь возникает, когда этого белка в организме не хватает.

Волчанка – аутоиммунное заболевание, у больных клетки иммунной системы становятся гиперактивными и теряют способность различать патогены и здоровые ткани организма. В результате они вызывают воспаление и повреждение суставов, кожи и внутренних органов. По данным Американского фонда волчанки, в мире ею страдает около пяти миллионов человек. В основном это женщины детородного возраста, но есть также мужчины и дети. Обычно болезнь начинается в возрасте от 15 до 44 лет.

Предыдущие исследования показали, что мутации в гене PRDM1 связаны с высоким риском красной волчанки. Теперь группа под руководством Бетти Даймонд (Betty Diamond) изучила связь с иммунной системой белка Blimp-1, кодируемого данным геном. Они выяснили, что при нехватке в организме белка Blimp-1 или полном его отсутствии возрастает количество другого белка – катепсина C (CTSS), связанного с активизацией иммунной системы. В результате иммунные клетки начинают повреждать здоровые клетки организма. Данный эффект был обнаружен на лабораторных животных, при этом он проявлялся только у самок, но отсутствовал у самцов.

В ходе дальнейшей работы ученые намерены проверить, какова роль этих белков в возникновении системной красной волчанки у людей. Результаты этого исследования не только позволят лучше понять механизм возникновения этой болезни, но и подскажут возможные методы лечения волчанки.

Итоги исследования опубликованы в журнале Nature Immunology.