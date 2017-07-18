Путин пошутил над Чемезовым после покупки мороженого на МАКСе

Президент Владимир Путин во время авиасалона МАКС, покупая мороженое у павильона «Роскосмоса», пошутил над главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.

После того, как Путин выбрал себе стаканчик вологодского пломбира за 60 рублей и отдал продавцу тысячу рублей, он предложил остальным чиновникам угоститься за его счет, чтобы продавец не искала сдачу.

В итоге глава Минтранса Максим Соколов взял то же мороженое, что и президент, а пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава Минпромторга Денис Мантуров попросили рожки «Коровка из Кореновки».

«Проверьте, хватает ли», — сказал Путин, после чего Чемезов дал женщине пятитысячную купюру.

«Прибыль в этом году у вас какая — 80 миллиардов. Можете себе позволить мороженое купить», — пошутил Путин.

Традиция авиасалона: Владимир Путин купил на МАКСе мороженое pic.twitter.com/LCUr8KPHU7 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 июля 2017 г.