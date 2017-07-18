Путин прилетел на открытие авиасалона МАКС на Ил-96

Президент России Владимир Путин прибыл на открывшийся во вторник в подмосковном Жуковском Международный авиакосмический салон МАКС-2017 . Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства прилетел в день открытия салона на самолете Ил-96 президентского авиаотряда «Россия». Сразу после прилета Путин выступил с речью, в которой отметил важность развития авиационной промышленности для страны, после чего посетил павильон Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Владимир Путин прилетел на авиасалон МАКС-2017 на самолете: Приземлился и подъехал прямо к трибуне на взлетной полосе pic.twitter.com/vwyrJkZAn1 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 июля 2017 г.

«Рассчитываем, что все это [развернутая на авиасалоне экспозиция, - прим. "Полит.ру"] будет способствовать укреплению производственной кооперации, росту международного сотрудничества, продвижению российской продукции на внутренние и зарубежные рынки», — заявил в своем выступлении Владимир Путин. Глава государства добавил, что российской авиаотрасли есть что предложить в этой области.

Международный авиационно-космический салон пройдет в Жуковском с 18 по 23 июля. Свою продукцию представят более 650 российских и зарубежных компаний. В экспозиции примет участие около 700 экспонатов. Свою продукцию представят 99 отечественных предприятий, а также около 180 зарубежных корпораций и компаний из 36 стран — больше, чем в предыдущий раз, когда на МАКС приехали представители около 150 иностранных фирм из 30 государств.