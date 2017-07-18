СМИ рассказали о сокращениях в отделах МВД по борьбе с экстремизмом

В регионах в подразделениях Главного управления по противодействию экстремизму МВД, а также в центральном аппарате ведомства начались «существенные» сокращения. Об этом пишут «Известия».

Помимо прочего, на днях сотрудники ГУПЭ также переехали в главное здание МВД.

Как утверждает источник, «одним только переездом и уменьшением штатного расписания дело не ограничится и в ближайшее время произойдет реформирование» управления по противодействию экстремизму.

По мнению самих сотрудников ГУПЭ, таким образом в МВД «подстраховываются на случай поглощения антиэкстремистского подразделения Росгвардией».

В настоящее время МВД не комментирует данную информацию.