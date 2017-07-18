Ройзман не прошел муниципальный фильтр на губернаторских выборах

Выдвинутый партией «Яблоко» в кандидаты на пост губернатора Свердловской области мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что снимает свою кандидатуру с губернаторской кампании, так как не может пройти муниципальный фильтр. Об этом сообщает РБК.

О своем решении Ройзман объявил 18 июля на совместной пресс-конференции с основателем партии «Яблоко» Григорием Явлинским.

В свою очередь, в интервью агентству «Интерфакс» Евгений Ройзман подтвердил, что он не смог собрать необходимое количество подписей депутатов для прохождения муниципального фильтра на выборах губернатора Свердловской области. «Подписи физически не собрать. У меня есть в запасе где-то три-четыре подписи, но не больше», — заявил Ройзман в интервью агентству.

Позже, в интервью «Газете.ру» мэр Екатеринбурга заявил, что будет вместе с партией «Яблоко» решать, обращаться ли в Конституционный суд для оспаривания муниципального фильтра. Ройзман при этом отметил, что шансов на изменение ситуации практически нет. По его словам, областные власти уже отчитались о ситуации перед федеральным центром. Сам Ройзман считает такие методы работы абсолютно «некорректными», поскольку муниципальный фильтр является абсолютно непреодолимой преградой.

2 июля Евгений Ройзман написал на своей странице «ВКонтакте», что ему удалось собрать менее трети подписей муниципальных депутатов, необходимых для участия в выборах губернатора Свердловской области. На тот момент его выдвижение поддержали 39 местных депутатов, всего для прохождения муниципального фильтра необходимо 126. «Шансов пройти все меньше, — написал Ройзман в соцсети. — Но без моего участия это не выборы, а ролевые игры».

Ранее стало известно, что Евгения Чудновец, осужденная по делу о репосте видеоролика в социальных сетях (впоследствии приговор был отменен), выдвинута кандидатом в губернаторы Свердловской области.