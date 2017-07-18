Отцу «пьяного мальчика» из Балашихи запретили разглашать материалы дела

Следователь Следственного комитета России (СКР) взял подписку о неразглашении материалов уголовного дела «о халатности» экспертов в отношении Романа Шимко — отца «пьяного» мальчика, погибшего в Балашихе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Виктора Данильченко.

«Следователь ознакомил нас с постановлением о назначении комплексной судебно-медицинской экспертизы. Также он взял с нас подписку о неразглашении материалов дела», — заявил Данильченко, комментируя итоги визита Шимко к следователю.

Адвокат при этом высказал мнение, что новая экспертиза сможет выявить нарушения предыдущих исследований. «Важно, что назначенная экспертиза носит комплексный характер и позволит выявить нарушения на всех этапах проведения предыдущих экспертных заключений», — отметил он.

6 июля отца «пьяного» мальчика из Балашихи Романа Шимко признали потерпевшим по делу о халатности экспертов, давших заключение о присутствии в организме его погибшего в ДТП шестилетнего сына Алексея алкоголя.