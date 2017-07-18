Новое решение для защиты банков от мошенничества выходит на рынок

Решение для банков с уникальными возможностями для биометрической идентификации и выявления цифровых подделок создали в процессе интеграции собственных программных платформ два резидента «Сколково»: разработчик автоматизированных бизнес-систем компания «Диасофт Платформа» и финтех-стартап Oz Forensics.

Перевод бизнес-процессов в онлайн и отказ от бумажного документооборота в пользу электронного – невозможен без использования средств защиты от цифрового мошенничества, считает Константин Варов, генеральный директор «Диасофт Платформа». В свою очередь Артём Герасимов, генеральный директор и основатель Oz Forensics, отмечает, что необходимость объединения функционала программных платформ – это естественная реакция на диджитализацию экономики.

Павел Новиков, руководитель направлений Cloud, FinTech и EdTech кластера ИТ-технологий Фонда «Сколково», обращает внимание на актуальность разработки: «Мы рады объединению решений для банков двух наших резидентов Oz Forensics и "Диасофт Платформа". Компании выводят на рынок интегрированную платформу с возможностью биометрической идентификации и выявления цифровых подделок для противодействия цифровому мошенничеству. Подобное партнерство усиливает ценность предложения для финансовых организаций и дает возможность существенного роста бизнеса наших резидентов».

Технологическое партнерство компаний привело к интеграции АБС решений, разработанных на платформе Diasoft Framework, с модулями Oz PhotoExpert и Oz Biometry компании Oz Forensics. «Финансовые потери от цифровых подделок и недоверенной идентификации, повышенная нагрузка на выявляющие мошенничество подразделения – это практически ежедневные риски наших заказчиков. Интеграция Oz Forensics с «Диасофт Платформа» автоматизирует процесс предотвращения такого цифрового фрода в единой реализации с АБС», – подчеркивает Константин Варов.

Модуль Oz PhotoExpert позволяет автоматизировать проверку подлинности цифровых копий документов, выявлять цифровые подделки в потоках и архивах электронных документов. Модуль OzBiometry предназначен для биометрической идентификации по фото и видео при работе с клиентами и контрагентами. Модуль Oz Biometry применяется для предотвращения инсайдерских рисков и может быть использован для многофакторной аутентификации и авторизации собственных сотрудников в локальной сети.

Артём Герасимов комментирует новые возможности для организаций, использующих продукты «Диасофт Платформы», после интеграции: «На практике проверки Oz Forensics в потоке ЭДО могут реализоваться до того, как поступившие в ИС цифровые копии и фото доступны для работы с ними. Отчеты системы Oz Forensics могут быть представлены в интерфейсе АБС или выгружаться в формате PDF. Вердикты относительно поступивших фото и документов могут быть представлены в формате, который принят в организации для оценки инцидента. Полные отчетные документы кастомизируются под требования бизнес-процесса организации и всегда содержат полный набор нужной для расследования фрода информации».

По мнению Павла Новикова, возникновение партнерских отношений между резидентами «Сколково» – наглядный пример того, как работает инновационная экосистема, которая помогает развитию бизнеса компаний, в частности облегчает им поиск инвесторов, клиентов и партнеров.