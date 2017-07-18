В Крыму заявили о начале туристической блокады полуострова Киевом

Руководство Крыма обвинило киевские власти в попытке блокирования полуострова для украинских туристов на автомобилях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя комитета по делам межнациональных отношений Крыма Заура Смирнова.

«Наши источники в госпогранслужбе Украины сообщают, что получили от киевского руководства команду создавать искусственные препятствия для въезда украинцев», — прокомментировал Смирнов сообщения о многокилометровых пробках на въезде в Крым со стороны Украины. При этом он заявил о начале новой блокады полуострова — туристической.

«Эти действия вызваны страхом того, что украинцы увидят реальное положение дел в Крыму, где вместо танков на улицах и репрессий царит межнациональное согласие, реализуются масштабные инфраструктурные проекты», — подчеркнул Заур Смирнов. Он добавил, что подобные действия Киева не пугают власти республики, так как Крым «не зависит от украинского туриста».