Минздрав отказался от идеи продления рабочего дня курильщикам

Предложение о продлении рабочего дня курильщиков было исключено Минздравом РФ из доработанного проекта антитабачной концепции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Владимира Мишеловина.

По словам представителя ведомства, из документа также были убрано положение о запрете на продажу табачной продукции лицам, родившимся после 2015 года.

При этом Владимир Мишеловин отметил, что некоторые пункты в концепцию были добавлены. «Нюанс, на который мы обратили внимание — введение запрета на участие госслужащих, то есть нас в данном случае, в мероприятиях, проводимых общественными организациями, например, "Опорой России", получающими или получившими финансовую помощь от табачных изделий»,— цитирует РИА Новости Мишеловина.

По его словам, был добавлен запрет на показ в аудиовизуальных произведениях товарных знаков табачных изделий, на господдержку создания художественных фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия.

Кроме того, в новом проекте появились требования к длине, высоте, ширине и цвету потребительской упаковки табачных изделий и информации, размещаемой на упаковке.

Ранее Министерство финансов России отказалось поддержать предложенный Минздравом проект Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу.