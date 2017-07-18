Путин собрал оперативное совещание Совбеза в Ново-Огарево

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин собрал в Ново-Огарево совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обсуждаются на сегодняшнем совещании и текущие внутрироссийские темы, связанные с социально-экономическим развитием, социально-экономической повесткой дня, и, скажем так, наиболее актуальные международные региональные проблемы», — пояснил он.

В совещании принимают участие спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.