Роспотребнадзор проверит влияние спиннеров на здоровье детей

Роспотребнадзор проверит, как развлекательная вращающаяся игрушка спиннер может повлиять на здоровье детей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

«В последнее время в России отмечается агрессивное продвижение в детской и подростковой среде так называемых спиннеров. Учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия», — отмечается в сообщении.

В Роспотребнадзоре рекомендовали родителям не приобретать спиннеры вне торговых точек. Кроме того, в ведомстве посоветовали следить за тем, чтобы дети случайно не проглотили мелкие детали этой игрушки, например батарейки и светящиеся элементы.

12 июля на телеканале «Россия 24» вышел уже второй с начала месяц сюжет, в котором спиннеры назвали «игрушкой оппозиции». Ведущий передачи «Вирус», ссылаясь на «авторитетных медиков», сравнил спиннеры с инструментами зомбирования и заявил, что в отдельных случаях аксессуар «делает человека восприимчивым к манипуляциям».