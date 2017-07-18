Порошенко пообещал восстановить суверенитет в Донбассе после заявления Захарченко

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко о создании «Малороссии». Слова Порошенко в своем твиттере привел пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

«Проект "Новороссия" был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом», — говорится в заявлении.

Ранее во вторник Александр Захарченко на закрытом заседании властей ДНР заявил, что на территории Украины появится новое государство Малороссия. В пресс-службе Захарченко детали этого заявления пока не разглашаются.