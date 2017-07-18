Участнику акции 26 марта запросили три года за брошенный кирпич

Гособвинение призвало дать три года колонии общего режима Станиславу Зимовцу, которого обвиняют в нападении на представителя власти на акции 26 марта в Москве. Об этом сообщает «Медиазона».

Мужчину обвиняют в том, что во время акции в Москве он бросил кусок кирпича, который попал в подполковника ОМОН по фамилии Котенев. Изначально Зимовец признал свою вину, однако затем отказался от своих показаний. Он утверждает, что бросил кирпич в ту сторону, где находились ОМОНовцы.

Напомним. что осужденный по данному делу уже осуждены Юрий Кулий (8 месяцев колонии-поселения) и Александр Шпаков (полтора года общего режима).