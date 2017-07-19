СМИ объяснили причину отказа Египта признавать теракт на борту А321

Египетские власти отказываются де-юре признавать террористический акт в качестве причины крушения российского самолета А321 над Синаем в октябре 2015 года, так как это может привести к массовым искам со стороны родственников погибших. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Источник также уточнил, что прямое авиасообщение между Россией и Египтом скорее всего останется закрытым как минимум до конца 2017 года.

«Египетская сторона не выходит на контакт и не приглашает наших специалистов по безопасности на очередной этап инспекции. В текущей ситуации вряд ли будет возможность провести необходимые мероприятия, завершить контроль безопасности и возобновить авиасообщение в этом году», — цитирует агентство собеседника. Источник при этом подчеркнул, что последние проверки безопасности выявили серьезные недочеты в системе контроля допуска в «стерильную зону» аэропортов.

Полеты из России в Египет были прерваны в ноябре 2015 года из-за крушения лайнера авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом, причиной которого был назван теракт. В результате авиакатастрофы погибли 217 пассажиров и семеро членов экипажа. Расследование трагедии продолжается до сих пор.