В Барнауле задержан руководитель сибирского центра «Трансперенси Интернешнл — Россия» Станислав Андрейчук. Как написал в своем Facebook сам задержанный, его подозревают в участии в несогласованной акции 8 апреля.

Андрейчук написал, что его доставили в отделение полиции, а потом отвезли в суд.

Как уточнил пресс-секретарь «Трансперенси Интернешнл — Россия» Артем Ефимов, Андрейчук объясняет свое задержание избирательной кампанией в Алтайском крае перед местными выборами в сентябре.

Так, 18 июля он опубликовал статью о том, как финансируемая из бюджета газета «Вечерний Барнаул» пишет про кандидатов от «Единой России».

«Большинство из них получило по большой имиджевой статье, и лишь в нескольких случаях это были интервью или упоминание двух-трех кандидатов в одном материале», — написал тогда Андрейчук.