Глава сибирского Transparency International оштрафован за участие в митинге

Задержанный в Барнауле руководитель сибирского отделения Transparency International «Трансперенси Интернешнл — Россия» Станислав Андрейчук оштрафован на 10 тысяч рублей по административной статье о нарушении порядка проведения массовых акций. Об этом сообщает «Медуза».

«Минимально отделался штрафом в 10 тысяч благодаря юристу, который меня защищал. А мог бы получить 15 суток», — сказал Андрейчук в комментарии изданию. Он также заявил, что намерен обжаловать решение суда.

Административное дело в отношении Андрейчука было заведено после его участия в согласованном митинге против терроризма 8 апреля. Во время митинга активисты развернули плакаты с лозунгами против коррупции. Они пришли на митинг после того, как местные власти отказались согласовать отдельную антикоррупционную акцию.

В своем Facebook Андрейчук написал, что решение суда было основано на двух рапортах сотрудников полиции, «составленных как под копирку и даже не имеющих даты», а также на видеозаписи, у которой даты тоже нет. Кроме того, по его словам, на заседании были отклонены 15 ходатайств защиты, в том числе о вызове свидетелей. «Видно было, что самим полицейским крайне неудобно за происходящее. Молодая судья тоже вся шла пятнами», — отметил Андрейчук.

Андрейчук был задержан в Барнауле 19 июля. Сначала его доставили в отделение полиции, а потом отвезли в суд. Сам активист объяснил свое задержание избирательной кампанией в Алтайском крае перед местными выборами в сентябре.