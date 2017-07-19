Автор фразы «у нас денег, как грязи» получил поощрение от Путина и Медведева

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, который прославился после своей фразы «у нас денег, как грязи», получил поощрения от президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева. Соответствующие документы опубликованы на государственном правовом портале.

Медведев 19 июля наградил Макарова медалью Петра Столыпина второй степени «за заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально-экономического развития страны».

17 июля президент объявил Макарову благодарность «за заслуги в развитии бюджетного и налогового законодательства, многолетнюю добросовестную работу».

Сегодня также был награжден почетной грамотой правительства бывший генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов. Ее получают «за достигнутые трудовые успехи и большой вклад в развитие почтовой связи».