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19 июля 2017, 13:44
Владимир Путин Госдума Дмитрий Страшнов правительство

Автор фразы «у нас денег, как грязи» получил поощрение от Путина и Медведева

Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров во время выступления на заседании Госдумы 7 декабря 2016
Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров во время выступления на заседании Госдумы 7 декабря 2016
ГД РФ

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, который прославился после своей фразы «у нас денег, как грязи», получил поощрения от президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева. Соответствующие документы опубликованы на государственном правовом портале.

Медведев 19 июля наградил Макарова медалью Петра Столыпина второй степени «за заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально-экономического развития страны».

17 июля президент объявил Макарову благодарность «за заслуги в развитии бюджетного и налогового законодательства, многолетнюю добросовестную работу».

Сегодня также был награжден почетной грамотой правительства бывший генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов. Ее получают «за достигнутые трудовые успехи и большой вклад в развитие почтовой связи».

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