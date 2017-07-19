Путин одобрил лишение военных пособий за отказ от теста на наркотики

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении денежного довольствия и отдельных выплат военнослужащих, которые отказались проходить тест на наличие наркотиков в крови. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новому закону, военного лишат пособия, если он не пройдет в установленном порядке обязательные химико-токсикологические исследования наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.

Военнослужащего лишат пособия и в том случае, если он совершил административное правонарушение, которое связано с потреблением наркотиков и психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

В начале октября 2014 года министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому Служба военной полиции и военные медики будут ежегодно обследовать весь личный состав российской армии — от рядовых до генералов — на пристрастие к наркотикам. Военнослужащим при этом дали право отказаться от подобного обследования, что предусмотрено действующим российским законодательством, которое разрешает проводить подобные проверки граждан только с их личного согласия.

Помимо плановых проверок на наркотики, с 2015 года в армии начались и внезапные проверки, которые могут проводиться в любое время суток. Решение о проведении внезапных проверок будет принимать начальник органа военной полиции.