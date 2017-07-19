Госдума приняла закон о лишении террористов гражданства

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о лишении гражданства России тех иностранцев, которых осудили по «террористическим» и «экстремистским» статьям УК. Трансляция ведется на сайте Думы.

В поддержку документа высказались 409 депутатов, против не выступил никто.

Таким образом, после одобрения Советом Федерации и подписания президентом в России смогут отменять решения о приеме в гражданство у имеющих гражданство другой страны или гарантии его получения.

Кроме того, согласно документу, вводится присяга, которую иностранцы должны приносить, когда принимают российское гражданство.

По закону процедура получения гражданства для выходцев из Украины упрощается.