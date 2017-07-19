СМИ узнали о незакрытой сделке «Почты России» на покупку своего домена
«Почта России» уже два года не может могла закрыть сделку по покупке домена pochta.ru, на котором работает основной сайт ФГУП. Об этом сообщает Rambler Nеws Service со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Как пояснили официальные представители предприятия, сделка по приобретению домена pochta.ru в собственность «Почты России» находится «в завершающей стадии». Во ФГУПе при этом отказались назвать сроки завершения покупки и то, на каких условиях в данный момент используется домен.
«Почта России» перешла на домен pochta.ru в сентябре 2015 года с домена russianpost.ru. Еще в июне 2015 года пресс-служба «Почты России» заявила о том, что новый домен будет выкуплен. «В настоящий момент сделка в стадии закрытия. Учитывая огромное социальное значение "Почты России" как связующего звена между населением и государством, сумма сделки будет символическая», — заявляли на предприятии.
Сегодня же стало известно, что премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о награждении экс-руководителя «Почты России» Дмитрия Страшнова почетной грамотой «за достигнутые трудовые успехи и большой вклад в развитие почтовой связи».
Напомним, в связи со скандалом вокруг выплаты баснословных премий начальству «Почты России» было заведено уголовное дело, но Страшнов не стал его фигурантом. Между тем, на фоне скандала контракт с ним не был продлен. 3 июля врио гендиректора предприятия была назначена Ольга Осина.