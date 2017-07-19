За «карусели» на выборах будут давать сроки

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают введение уголовной ответственности за незаконную выдачу и получение избирательного бюллетеня. Об этом сообщает «Интерфакс».

Если бюллетень выдан членами избирательной комиссии бюллетеней гражданину для голосования за другого избирателя или для повторного голосования в ходе одних выборов, то нарушители будут наказываться штрафом от 200 до 500 тысяч рублей либо лишением свободы до четырех лет.

Если же преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, для нарушителей установят штраф в размере от 400 до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.