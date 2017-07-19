Генпрокуратура опротестовала решения ЦБ по банку «Югра»

Генеральная прокуратура России оспорила два приказа Банка России, ограничивающих деятельность банка «Югра». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства Александра Куренного.

Ранее ЦБ издал приказы, согласно которым в «Югре» была введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), а также установлен мораторий на выплаты кредиторам.

«Данные приказы изданы безосновательно, так как не было учтено, что Банк России, как при осуществлении надзорных функций, так и в ходе проведения проверок, не выявлял нарушений банком "Югра" обязательных нормативов», — пояснил Куренной решение надзорного ведомства.

В начале мая Центробанк начал внеплановую проверку банка «Югра». Проверка была устроена после того, как у банка произошел сбой, затруднивший работу с клиентами. 10 июля в банке была введена временная администрация и на три месяца применен мораторий на выплаты по требованиям кредиторов.