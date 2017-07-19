Сурков заявил о полезности «хайпа» о «воображаемой» Малороссии

Помощник президента Владислав Сурков считает полезным «хайп» вокруг идеи создания Малороссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.

«Весь этот "хайп" по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен. Главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. За всю Украину, а не за ее часть. То есть, на Украине идет гражданская война между людьми, которые по-разному видят будущее своей страны», – отметил Сурков.

По мнению помощника президента, «частью всякой войны является война идеологическая, в которой противопоставляются слоганы и утопии».

«У Киева есть евроутопия. Донецк отвечает идеей Малороссии. Разгорается широкая внутриукраинская дискуссия, в которой видны уровень организации, аргументов и IQ спорящих сторон. Но тут уж, выражаясь по-малороссийски: яка держава, такой и IQ», – привел Чеснаков его слова.