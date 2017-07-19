Инвалид Мамаев освобожден из СИЗО

Тимирязевский районный суд Москвы освободил из СИЗО инвалида первой группы Антона Мамаева. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на его адвоката Андрея Орлова.

«Моему подзащитному изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Мы рады, что было принято правильное решение», — заявил он.

Решение суда было принято по итогам выездного заседания в «Матросской тишине».

Отметим, инвалид-колясочник Антон Мамаев был осужден за разбой.