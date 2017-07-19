Матвиенко рассказала об ответных мерах МИД на снос памятников в Польше

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готовит ответные меры на решение властей Польши о сносе памятников советским воинам, погибшим при освобождении Польши от нацистов. Об этом сообщает РИА Новости.

«В МИД России было сделано соответствующее заявление. Я знаю, они готовят ответные меры. Может быть, запросить, какие, чтобы проинформировать нас?» — цитирует агентство слова Матвиенко, обратившейся к главе международного комитета Совфеда Константину Косачеву.

Днем ранее Министерство обороны РФ опубликовано уникальные документы, посвященные освобождению Польши советской армией в 1944-1945 годах. Документы были рассекречены в июле текущего года, ранее в открытых источниках не публиковались.

Ранее, 17 июля, президент Польши Анджей Дуда одобрил поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма в названиях зданий и объектов, предусматривающие снос памятников советской эпохи. МИД России назвал «возмутительной провокацией» подписание этих поправок.