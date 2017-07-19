В законопроект об анонимайзерах добавили пункт о контроле со стороны ФСБ и МВД

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о запрете анонимайзеров и VPN. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

За документ проголосовали 362 депутатов, против не выступил никто, двое воздержались.

Ко второму чтению в законе был изменен порядок выявления сервисов, которые используются для обхода блокировок. Если раньше предполагалось, что этим будет заниматься Роскомнадзор, то теперь поиск анонимайзеров и VPN решили поручить ФСБ и МВД. При этом определять провайдера, через которого работают анонимайзеры, Роскомнадзор будет также только по запросу от правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) получила право блокировать все VPN-сервисы и анонимайзеры.

Также в среду Госдума приняла во втором чтении законопроект о мессенджерах. Документ вводит понятие «мессенджер», а также прописывает обязанности для подобных сервисов. Согласно поправкам, внесенным ко второму чтению, сведения об абонентском номере пользователей мессенджера могут передаваться третьим лицам только с согласия пользователей. Другой поправкой прописывается, что мессенджеры, принадлежащие зарегистрированным в России лицам, не обязаны заключать договора об идентификации пользователя между организатором сервиса и оператором связи, а вправе осуществлять идентификацию самостоятельно путем определения абонентского номера пользователя. Еще одна поправка гласит, что доступ к мессенджеру может быть ограничен только на основании судебного решения.