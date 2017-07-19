Проект о регулировании соцсетей отзовут по требованию Кремля

19 июля должен быть отозван законопроект, вводящий штрафы за отказ от удаления «недостоверной информации» в социальных сетях. Документ отзовут его инициаторы, пишет «Коммерсантъ».

Данный шаг будет сделан после получения отрицательного отзыва от Государственно-правового управления президента. Также свои замечания высказали правовое управление Госдумы и профильный комитет по информполитике.

Однако законопроект будет вновь внесен в тот же день.

Отметим, что в заключении к законопроекту сказано, что определение «оператор социальной сети» может распространиться и на людей, которые обеспечивают работы почтовых сервисов, а это не является частью концепции инициативы. Также много споров вызвало предложение по созданию в России представительства всех соцсетей.

Первое чтение документа пройдет уже 20 июля.