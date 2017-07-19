КС отказался рассматривать жалобу Носика на статью УК о возбуждении ненависти

Конституционный суд (КС) отказался рассматривать жалобу адвокатов умершего блогера Антона Носика на статью 282 Уголовного кодекса (УК) РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Об этом сообщается на сайте проекта «Открытая Россия».

В суде разъяснили, что статья 282 УК не нарушает Конституцию РФ, так как основной закон предусматривает ограничение права на свободу слова. При этом высказывания Антона Носика в блоге, за которые его приговорили к штрафу, КС счел общественно опасными и противоправными.

В статье УК Конституционный суд также не нашел неопределенности и пояснил, что при формулировании уголовных норм могут быть использованы «оценочные или общепринятые понятия».

В свою очередь, адвокат Носика Сергей Бадамшин заявил, что КС не рассмотрел по существу ни одного довода жалобы. Координатор «Открытой России» Мария Баронова со своей стороны добавила, что организация все равно продолжит бороться за отмену статьи 282 УК.

Медиаменеджер и блогер Антон Носик умер 9 июля от внезапной остановки сердца. В октябре 2016 года суд в Москве признал его виновным в размещении в интернете экстремистских материалов. Как было заявлено судом, блогер совершил действия, направленные на «возбуждение ненависти и вражды по отношению к группе лиц (сирийцам), выделяемой по национальному и территориальному признаку». Речь шла о публикации поста «Стереть Сирию с лица земли» в ЖЖ. Носику назначили наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Гособвинение просило для него два года колонии. Защита обжаловала штраф и он был снижен на 200 тысяч рублей.