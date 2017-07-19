Жителю Омска отказали в приеме на работу из-за сходства с геем

Житель Омска подал в суд на руководство магазина спортивного питания, которое отказало ему в приеме на работу продавцом из-за его сходство с геем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Заявление подано в Первомайский районный суд города Омска… Чего я хочу добиться своим иском? Наказать ответчика за незнание и несоблюдение ст. 37 Конституции (о праве каждого на труд) и Трудового кодекса», — цитирует агентство мужчину.

Он также рассказал, что попросил оформить отказ в письменном виде и из компании за подписью начальника отдела кадров пришло письмо, в котором сообщалось, что магазин не имеет права взять молодого человека на работу в связи с законом о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.

В письме пояснялось, что «манера поведения (женственные манеры речи и жесты), а также внешний вид (излишняя ухоженность и вызывающая одежда) создают общее впечатление о вас как о представителе сексуального меньшинства, пропагандирующего своим поведением и внешним видом нетрадиционные сексуальные отношения».

«Я очень надеюсь, что суд удовлетворит мои пожелания в наказании данного магазина, принеся не только извинения, но и компенсацию морального вреда, и покрытие судебных издержек», — заявил мужчина.

Комментариями руководства магазина агентство не располагает.