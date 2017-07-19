ГИБДД снова разрешили останавливать автомобилистов вне стационарных постов

Министерство внутренних дел (МВД) вернуло сотрудникам ГИБДД право останавливать машины вне стационарных постов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы МВД Александра Горового

Как пояснил Горовой в среду на совещании у президента России с членами правительства, приказ, принятый пять лет назад по линии МВД, показал свою ошибочность и не соответствует «транспортной логистике и географии нашей страны».

Замглавы МВД добавил, что в ведомстве также решили останавливать пассажирские автобусы в случае, если режим труда их водителей будет нарушен. Таким образом, предлагается дать им возможность отдохнуть. «Мы прогнозируем определенный негатив среди пассажиров. Но, поработав месяц в таком режиме, думаю, побудим хозяйствующие субъекты к необходимости выполнения требований приказа Минтранса, который определяет режим труда водителей», — отметил представитель ведомства. Каким образом сотрудники правопорядка будут определять, устал ли водитель автобуса, Горовой не уточнил.

В свою очередь руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев в интервью РБК заявил, что отмена приказа, запрещающего останавливать транспортные средства вне стационарных постов, ни на что не повлияет, так как инспектора все пять лет останавливали автомобили вне постов, ссылаясь на проведение спецмероприятий.

Председатель движения автомобилистов «Свобода выбора», первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что возможность останавливать транспортные средства вне стационарных постов может привести к злоупотреблениям со стороны автоинспекторов. «До сегодняшнего дня остановить водителя могли только в случае, если он нарушил правила дорожного движения. Не исключено, что сейчас сотрудник будет останавливать и смотреть, к чему можно прицепиться. Здесь риски 50 на 50. С одной стороны, это может способствовать большей выявляемости административных и уголовных преступлений и их профилактике, а с другой стороны, возможны злоупотребления», — сказал в интервью РБК.